Полиция проверяет обстоятельства смерти бывшей пациентки новоалтайской больницы

Женщина пролежала несколько месяцев в одной больнице, а скончалась в другой Фото: Олег УКЛАДОВ

За помощью правоохранительных органов обратилась дочь 68-летней пенсионерки Оксана Митрохина. В настоящее время полиция проверяет обстоятельства гибели женщины.

Татьяна Бурцева скончалась 18 декабря прошлого года в барнаульской больнице №8, а до этого она проходила длительное лечение в Новоалтайске. После пары месяцев в клинике 68-летнюю женщину выписали домой, туда она попала с болями в ногах, но установить причину там не смогли. Пенсионерка перестала передвигаться без посторонней помощи.

Как утверждают родственники погибшей, в больнице за ней почти не ухаживали: не протирали тело и не помогали сменить белье.

- Медики сказали, что мама почти не вставала и посоветовали больше двигаться, чтобы жидкость не скапливалась в легких. Но встать на ноги она не могла, пришлось использовать коляску, - цитирует Оксану Митрохину ИА «Банкфакс».

Когда спустя несколько дней после выписки женщина начала задыхаться, ее дочь настояла, чтобы ее госпитализировали в Барнаул. Врач ГБ №8 предположил, что ранее пациентке поставили неверный диагноз. У нее были установлены множественные гематомы, компрессионный перелом позвоночника и ребер. Причем они были застарелого типа. Спасти больную не удалось.

Сейчас с трагическим случаем разбираются правоохранители.