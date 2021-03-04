Реконструкция Чуйского тракта обойдется Алтайскому краю в 50 млрд рублей

Встреча Виктора Томенко и Михаила Мишустина Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко попросил премьер-министра России Михаила Мишустина поспособствовать в реконструкции Чуйского тракта.

- Это серьезная федеральная трасса протяженностью почти 1 тысяча километров, 316-ть из которых проходит по краю. 52 километра различных участков этой дороги модернизированы и расширены и выполняют свои функции. Остальная дорога, которая востребована и интенсивно загружена до 43 тысяч автомобилей в сутки, в двухполосном исполнении - это очень опасно и некомфортно. Планы у Росавтодора по ее реконструкции есть, но они среднесрочные, а хотелось бы «видеть свет в конце тоннеля». Я попросил Михаила Владимировича Мишустина утвердить дорожную карту развития Чуйского тракта до 2030 года, - рассказал Томенко во время пресс-конференции в четверг, 4 марта.

При этом он уточнил, что речь идет о сумме около 50 млрд рублей.

Томенко доложил, что основная проблема Чуйского тракта – это полосность. Современные реалии говорят о том, что дороге просто необходимо расширение. Мишустин поддержал предложение главы региона. В ближайшее время могут появиться соответствующие резолюции.