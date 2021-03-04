На этой неделе в Бийске возникли серьезные проблемы с трамваями Фото: газеты «Бийский рабочий»

В Бийске запустили бесплатный автобус. Он будет временным, пока не восстановят движение трамваев.

Как сообщает «Бийский рабочий», он будет курсировать от остановки «Лесозавод» до трамвайного остановочного пункта «Гилева» до тех пор, пока не восстановят движение электротранспорта на данном участке.

- Это необходимо чтобы жители отдаленного от автобусных остановок района не испытывали трудности в связи с временной отменой движения трамваев, - пишет источник.

Для пассажиров запустили автобус «Газель NEXT». Он должен был выйти на линию сегодня, 4 марта, с 14 часов. Интервал движения составит 20 минут. Последний будет отправляться от «Лесозавода» в 20 часов. 5 марта маршрутка начнет ходить с 6 утра.

Стоит отметить, что так как автобус временный, он не имеет номера.

Напомним, после прошедшего в понедельник, 1 марта, снегопада, на следующий день, 2 марта, трамвае в Бийске вообще не вышли на линию, так как не смогли очистить пути.