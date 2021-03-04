Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 4 марта 2021 года составило 44054

За сутки выздоровели еще 108 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 4 марта 2021 года выросло еще на 128 новых случаев и составило 44054.

По данным оперативного штаба новые случае были лабораторно подтверждены в следующих населенных пунктах: Барнаул – 32, Бийск и Рубцовск – по 11 заболевших, Яровое – 7, Поспелихинский район – 6, Шипуновский район – 5, Камень-на-Оби, Крутихинский, Курьинский, Рубцовский, Солтонский районы – по 4 заболевших, Славгород, Благовещенский, Краснощековский, Мамонтовский районы – по 3 заболевших, Алейск, Заринск, Бийский, Егорьевский, Кулундинский, Родинский районы – по 2 заболевших, Алейский, Баевский, Заринский, Зональный, Кытмановский, Михайловский, Ребрихинский, Тальменский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Пристанский, Целинный районы – по 1 заболевшему.

В это же время выписку получили еще 108 пациентов. Таким образом, выздоровели 39 365 человек. А вот скончались за минувшие сутки еще 11 больных и все от COVID-19.

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