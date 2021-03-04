Барнаульца осудили за контрабанду оптических прицелов

Оптические прицелы Фото: предоставлено пресс-службой

53-летний барнаулец заработал судимость за желание перепродать оптические прицелы.

По данным УФСБ РФ по Алтайскому краю, в прошлом году мужчина на одном из сайтов опубликовал объявление о продаже оптических прицелов. Вскоре на предложение откликнулись несколько иностранных покупателей. Тогда обвиняемый пошел на почту, собрал посылки, заполнил таможенные декларации, в которых, естественно, указал неверных характеристики товаров и их стоимость.

- В частности указал, что один из прицелов представляет собой «промышленный оптический прибор, бывший в употреблении», а второй – «бывший в употреблении фотообъектив», – пояснили в ведомстве.

Однако далеко его посылки не ушли. Их задержали и отправили на экспертизу. Она подтвердила, что один их предметов является гранатометным оптическим прицелом ПГО-7В, второй - оптический прицел ПУ Т-3, предназначенный для артиллерийских систем. Оба находились в рабочем состоянии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС иной военной техники». При досмотре в гараже обвиняемого нашли целую партию оптических прицелов. Он также намеревался их продать.

Сам мужчина признался, что приобрел товар у неизвестных людей. Свою вину признал в полном объеме. Суд назначил три года условно.