Общественники занялись восстановлением барнаульского парка «Юбилейный»

Первое собрание инициативной группы Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Общественный совет появится у барнаульского парка «Юбилейный». На днях уже состоялось собрание инициативной группы, которая хочет заняться восстановлением территории.

«Юбилейный» пойдет по стопам «Изумрудного», который, вырвавшись из-под «опеки» арендаторов наконец-то начал преображаться. На днях прошла встреча инициативной группы. В нее вошли: Любовь Бельдеева, Михаил Шишин, Геннадий Морозов, Сергей Малыхин, Дмитрий Индюков, Владислав Вакаев, Алексей Эбель, Максим Максименко.

- Участники собрания приняли решение о необходимости создания Общественного совета парка «Юбилейный». Его главная задача – объединение и координация усилий всех горожан, заинтересованных в возрождении парка. Первое заседание Совета планируется провести 17 марта. До этого времени участники инициативной группы планируют принять предложения о включении в состав Совета людей, готовых принять активное участие в работе по развитию «Юбилейного», - рассказал на своей странице в Facebook руководитель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев.

В скором времени планируется собрать движение «Друзья парка», а также наметить план восстановления.