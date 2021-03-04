Пять человек спасли на пожаре в Барнауле

Пожар в частном доме Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В ночь на четверг, 4 марта, в Барнауле произошел пожар в частном жилом доме. Из огня вывели пятерых человек.

Возгорание произошло в доме на улице Денисова. Сообщение на пульт диспетчера поступило в 2.42. К моменту прибытия пожарных крыша уже полыхала открытым огнем и была реальная угроза распространения на соседние дома. Чтобы наверняка установить есть ли в доме жильцы, туда направили три звена газодымозащитной службы.

- Из-за позднего обнаружения и сообщения о происшествии в пожарную охрану, огонь успел распространиться по горючим конструкциям на большой площади. Веранда была полностью охвачена пламенем, поэтому проникнуть внутрь дома через дверь уже не представлялось возможным. Людям внутри грозила смертельная опасность. Из охваченного пламенем и наполненного едким дымом жилого строения через оконный проем были спасены пять человек, в том числе двое детей. Никто из жильцов дома не пострадал, - рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения майор внутренней службы Евгений Сергиевский.

В итоге основная часть борьбы была направлена на то, чтобы не дать огню уйти на стоящие рядом дома. Около часа потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать открытое горение, а полностью дом потушили лишь к шести часам утра.

На ликвидации ЧС были задействованы 30 человек личного состава и шесть единиц техники. Причину возгорания устанавливается.