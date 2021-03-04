Перед высаженными в сугроб на алтайской станции пассажирами поезда извинились

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Четверым пассажирам поезда Адлер – Барнаул, которых высадили в сугроб вместо платформы на станции Алтайская 1 марта, принесли извинения.

- По уточненной информации эта платформа рассчитана на 11 вагонов, а поезд №139 Адлер - Барнаул состоял из 15 вагонов. В подобных ситуациях проводники открывают для пассажиров двери только тех вагонов, которые выходят на платформу, о чем своевременно информируют путешественников и помогают им пройти в соседние вагоны. В данном случае этого не было сделано, - сообщает телеграм-канал РЖД.

После этого была проведена служебная проверка. Кстати, транспортная прокуратура также ведет свое разбирательство по этому факту. Проштрафившихся проводников наказали, с остальными провели дополнительный инструктаж.

- Мы приносим свои глубокие извинения пассажирам поезда, которые были высажены на станции в неположенном месте. Со всеми четырьмя пассажирами есть контакт, в качестве компенсации им будут начислены по 7000 баллов программы лояльности «РЖД Бонус», -заявили железнодорожники.