За год число выявленных фальшивых купюр в банках Алтайского края снизилось на 35%

Фальшивая купюра Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедший 2020 год сотрудники банков Алтайского края вывели из наличного денежного обращения 103 поддельные банкноты на сумму 417 800 рублей. Это на 35% меньше, чем годом раньше.

Около 77% фальшивок традиционно пришлось на самый крупный номинал — 5000 рублей. Следующий по популярности номинал у мошенников — 1000 рублей. Таких поддельных купюр обнаружено 16 штук. Фальшивок достоинством 2000 рублей было изъято 3 штуки. Остальное составили более мелкие номиналы — 50, 100 и 500 рублей. Эти купюры преступники подделывают редко.

«Столкнуться с фальшивками легче, к примеру, на рынках, в небольших магазинах или киосках. Для того чтобы защитить себя от подделки, нужно знать и проверять комплекс защитных признаков банкнот. Есть общие признаки, характерные для всех купюр — водяной знак со светлыми и темными участками или защитная нить, которая должна быть внедрена в бумагу. Существуют и особенные, свойственные конкретным банкнотам. Чем выше номинал купюры, тем больше у нее сложных защитных признаков: скрытые надписи, меняющие цвет краски, различные эффекты движения», — пояснил заместитель управляющего Отделением Барнаул Банка России Андрей Антипов.

Также за весь год было обнаружено 5 иностранных купюр в 50 и 100 долларов США.