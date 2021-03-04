Алтайская компания скопировала упаковку легендарной «вьетнамской звездочки»

Сравнение двух упаковок Фото: предоставлено пресс-службой

АО «Доминанта-Сервис, являющееся владельцем товарного знака «Золотая звезда», пожаловалось в алтайское краевое УФАС на местную компанию, которая скопировала упаковку бальзама.

Специалисты ведомства установили, что уже на протяжении более чем 40 лет бальзам широко знаком и узнаваем российскими потребителями. С 2009 года права на товарный знак перешли АО «Доминанта-Сервис» (г. Подольск). В итоге ее руководство подало заявление о недобросовестной конкуренции со стороны барнаульской компании ООО «Батэль». Эта организация начала выпускать продукт «Бальзам массажный» и использовала обозначение, схожее до степени смешения с товарным знаком «вьетнамской звездочки».

- Появившийся на рынке «Бальзам массажный» с логотипом «Батэль» максимально воспроизводит общий облик товарного знака бальзама «Золотая звезда» и имитирует упаковку известного бальзама. Данный факт подтвержден в материалах дела экспертным заключением, - говорится в заявлении УФАС.

По мнению специалистов ведомства, имитация упаковки товара, создают угрозу смешения с деятельностью заявителя и реализуемой им продукцией. Кроме того, это может повлиять на получение необоснованных преимуществ в предпринимательстве.

Компания «Батэль» были признана нарушителем, но так как общество в добровольном порядке устранила недочеты, предписание не выдавалось.