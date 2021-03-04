Следователи ищут потерпевших лже-риелтора в Барнаула

Екатерина Бердникова Фото: предоставлено пресс-службой

Алтайские следователи продолжают расследование уголовного дела в отношении жительницы Барнаула Екатерины Бердниковой. Своим жертвам она представлялась риелтором.

Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, свою преступную деятельность она вела с 2017 по 2020 год. Находила клиентов и под предлогом инвестиций в строящееся жилье предлагала вложиться, обещав, что после продажи квартир те получат дивиденды. По сути это была финансовая пирамида.

- В настоящее время следствием установлены несколько фактов мошенничества на сумму более 100 миллионов рублей. Обвиняемая находится под стражей, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Потерпевшими по делу проходят 127 человек, но следователи считают, что их гораздо больше, многие не хотят сообщать о себе, так как Бердникова их запугала. А будучи по долгу службы полицейскими, они боятся, что их запишут в соучастники, как та угрожала.

Жертвы предполагаемой мошенницы могут написать заявление о признании их потерпевшими в региональный Следственный комитет. Также его можно направить через все доступные каналы связи – интернет-приемную на сайте ведомства, приемную следственного управления «Вконтакте», а также сообщить по телефонам в городе Барнауле 8 (3852) 29-80-26, 29-80-94.