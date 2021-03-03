После червяка в компоте комбинату школьного питания в Барнауле направили претензию

Скриншот / "Инцидент Барнаул"

Жительница Барнаула в сетях опубликовала гневный пост о том, как кормят детей в школе №123. В частности, в компоте для ученика там обнаружили червяка. Продукты в образовательное учреждение поставляет комбинат школьного питания (КШП) "Глобус".

- Столы грязные, в масле, в каше, вытерли только по просьбе и то со словами: "Я их в субботу вытирала". Есть ведро с водой и тряпкой ужасного вида (жирная ветошь), убирали со стола в перчатках, при этом этими же грязными руками трогая все тарелки. Большой вопрос к комбинату, сырье для компота поставляют они, посмотрели, даже в сухом виде видно испорченные и сгнившие яблоки, - сообщается в паблике «Инцидент Барнаул».

В мэрии Барнаула сообщили, что руководство гимназии направило претензию в «Глобус». Как пояснил гендиректор комбината Евгений Скурлатов, столовую гимназии посетил с проверкой исполнительный директор КШП по производству. В итоге заведующей столовой объявили замечание, повару вынесли выговор с лишением премии. Партию сухофруктов направили на экспертизу.

Также прошла встреча родителей и представителей «Глобуса» по поводу улучшения качества питания. В итоге было принято решение о родительском контроле.

- Сам комбинат также усилил контроль за качеством поставляемых продуктов. Кроме того, вопрос остается на постоянном контроле в комитете по образованию, - отметили в мэрии.