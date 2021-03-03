В Барнауле за ТЦ «Метро» появится жилой квартал с конечной остановкой

Общая площадь участка составляет почти 209 тыс. "квадратов" Фото: Олег УКЛАДОВ

Новый жилой квартал 2012 с конечной троллейбусной остановкой построят в Барнауле.

Территория, на которой его планируют возвести, - окраина города за ТЦ «Метро», где сейчас пустырь. Участок соседствует с коттеджным поселком Солнечная поляна и ТРК «Арена», с ЖК «Норд», промышленными предприятиями, включая ТЭЦ-3, сообщает Алтайский портал недвижимости.

Согласно плану, восемь жилых домов (от 14 до 18 этажей) возведут вдоль ул. Власихинской. Также в плане – поликлиника, детсад, школа со стадионом и бассейном, полицейский пункт, помещения для кафе, магазинов и т. д. Плюс к этому запроектированы места для автомобилей, в том числе в гаражном комплексе.

Общая площадь участка составляет почти 209 тыс. "квадратов", из которых более половины планируется озеленить. Во дворах разместят площадки для спорта, детских игр, отдыха взрослых, выгула собак и хознужд.

- Проектировщики также предложили сделать в конце ул. Взлетной разворотное кольцо для троллейбусов с диспетчерским пунктом. Для этого троллейбусный маршрут №7 могут продлить вдоль ул. Взлетной от ул. Попова, - сообщает портал.