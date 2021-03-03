Барнаулец попался пьяным за рулем и выдал себя за товарища

В качестве наказания он должен заплатить немаленький штраф Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле осудили местного жителя, за взятку и управление автомобилем в нетрезвом состоянии. В качестве наказания он должен заплатить немаленький штраф.

Как сообщили в прокуратуре Ленинского района города, в июле прошлого года полиция остановила автомобиль, за рулем которого сидел пьяный мужчина. Он не хотел, чтобы его привлекали к административной ответственности, и показал сотрудникам ГИБДД водительские удостоверение своего знакомого. Кроме того, он предложил правоохранителям взятку – тысячу рублей. Однако сотрудник органов от денег отказался.

- При назначении наказания осужденному суд учел небольшую тяжесть совершенного преступления, личность виновного и его раскаяние в содеянном, определив наказание в виде штрафа в размере 15000 рублей. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в ведомстве.