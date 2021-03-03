Сборная команда Алтайского края по биатлону достойно выступила в Мордовии

С 26 февраля по 1 марта в Саранске (республика Мордовия) состоялось Первенство России по биатлону среди юношей и девушек (возрастная группа 15-16 лет). На старт вышли более 200 спортсменов из 35 регионов России.

Достойно выступила сборная команда Алтайского края в составе Екатерины Копыриной (Алтайское училище олимпийского резерва, АУОР), Валерии Дмитриевой (Алтайский район), Павла Волкова (АУОР), Леонида Кульгускина (Бийский район). Наши спортсмены в эстафетной гонке опередили 28 команд и завоевали 1 место.

В следующем виде программы соревнований - Суперспринт - Павел Волков показал лучший результат среди юношей-представителей Алтайского края, заняв в итоге 6 место из 109 участников.

Павел Волков

Павел Волков - воспитанник Барнаульской федерации биатлона, в этот вид спорта пришёл в 2015 году, первым его тренером стал Сергей Ковалев. Сегодняшние результаты стали возможными, не только благодаря работе тренеров Алтайского училища олимпийского резерва. Активное участие в подготовке Павла принимали и тренеры Барнаульской федерации биатлона и ветераны алтайского биатлона, а также помогали партнёры и спонсоры: так, ООО «Газпром газораспределение Барнаул» оказывало помощь в приобретении пневматических винтовок, ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» участвовал в информационной поддержке и проведении соревнований по биатлону.

Особую роль в успешном результате традиционно принял председатель АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» Сергей Локтев. С его помощью в Барнаульской федерации биатлона появились малокалиберные винтовки, приобретался расходный материал, организовались поездки на соревнования, ведущим спортсменам оказывалась материальная помощь.

Успешное выступление всей сборной команды Алтайского края – это результат кропотливого труда, а также коллективной помощи всех, кто любит биатлон и заинтересован в развитии этого вида спорта в Алтайском крае.