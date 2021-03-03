Военные колонны могли стать причиной огромной пробки под Барнаулом

Ранее краевая Госавтоинспекции сообщала о перекрытии нескольких участков дорог 3 марта Фото: Олег УКЛАДОВ

Огромная пробка образовалась утром 3 марта возле придорожного комплекса "Облепиха" под Барнаулом. Предположительно, причиной километрового затора могло стать передвижение военных колонн. Хотя изначально некоторые предположили, что затор возник из-за ДТП.

Ранее краевая Госавтоинспекции сообщала о перекрытии нескольких участков дорог 3 марта. В частности, участка "Косиха – подъезд к селу Косиха - трасса Р-256 "Чуйский тракт" – Сибирский" с 8.40 до 12 часов.

Также с 15.40 до 18 часов будет перекрыт проезд на участках:

- "Украинский – Р-256 "Чуйский тракт" – граница Косихинского и Первомайского районов".

- "Косиха – подъезд к селу Косиха".

Пассажиров и водителей призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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