На Алтае избитая ревнивым сожителем женщина умерла в больнице

Во время предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алейском районе мужчина жестоко избил свою возлюбленную. Через несколько дней женщина умерла, сообщает краевой Следком.

По данным следствия и суда, в сентябре 2020 года в одном из сел Алейского района в своем доме во время застолья мужчина избил гражданскую супругу. Сначала руками, а затем кочергой он ударил не менее восьми раз по голове и телу сожительницы. Причиной такого жестокого преступления стала ревность.

От полученных телесных повреждений 43-летняя женщина через несколько дней скончалась в медицинском учреждении.

Во время предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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