Бийского инженера обманул возлюбленный из интернета

Полицейские возбудили уголовное дело
Фото: Олег УКЛАДОВ
42-летняя инженер из Бийска познакомилась в интернете с мужчиной и потеряла более 25 тыс. рублей, сообщает региональное управление МВД.
Женщина влюбилась в нового знакомого и стала общаться с ним все чаще. Через некоторое время жених обратился к избраннице с просьбой забрать посылку. Он уверял, что там будет лежать крупная сумма , за которой он приедет чуть позже. Очарованная женщина согласилась оказать ему услугу и даже перевела на указанные банковский счет «налог» за доставку.
В итоге ни бандероли, ни воздыхателя, ни потраченных 25,8 тыс. рублей женщина так и не увидела.
По данному факту возбудили уголовное дело.
– Правоохранители обращаются к горожанам: помните, что при онлайн-знакомствах есть риск попасться на удочку мошенников, которые любыми способами будут пытаться выманить у вас деньги, – сообщили в ведомстве.
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