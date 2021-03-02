Бийского инженера обманул возлюбленный из интернета

Полицейские возбудили уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

42-летняя инженер из Бийска познакомилась в интернете с мужчиной и потеряла более 25 тыс. рублей, сообщает региональное управление МВД.

Женщина влюбилась в нового знакомого и стала общаться с ним все чаще. Через некоторое время жених обратился к избраннице с просьбой забрать посылку. Он уверял, что там будет лежать крупная сумма , за которой он приедет чуть позже. Очарованная женщина согласилась оказать ему услугу и даже перевела на указанные банковский счет «налог» за доставку.

В итоге ни бандероли, ни воздыхателя, ни потраченных 25,8 тыс. рублей женщина так и не увидела.

По данному факту возбудили уголовное дело.

– Правоохранители обращаются к горожанам: помните, что при онлайн-знакомствах есть риск попасться на удочку мошенников, которые любыми способами будут пытаться выманить у вас деньги, – сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае женщину обманули при продаже дома

Полицейские возбудили уголовное дело (подробнее)