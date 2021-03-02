Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу пройдет 14 марта

14 марта в 16:00 в Барнауле состоится по-настоящему «сильное» событие в концертном зале «Сибирь» по адресу пр. Ленина 7 – Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу.

В 2021 году на одной сцене лицом к лицу встретятся более 70 спортсменов, среди которых есть многократные призеры чемпионатов Мира, России и Европы. Они ждут момента, чтобы показать плоды своих ежедневных тренировок. Именно поэтому в программе представлены новые номинации: смешанные пары и «новички» в фитнес-бикини и пляжном бодибилдинге. Общий призовой фонд для победителей чемпионата составит 125 000 рублей!

Впервые чемпионат пройдет на сцене концертного зала «Сибирь», который оснащен пятью 5 led - экранами, что делает выступление спортсменов еще более эффектным, а приятным бонусом станет - БЕСПЛАТНАЯ акцентированная съемка каждого участника. Событие будет транслироваться в прямом эфире в социальной сети ВКонтакте в группе Федерации бодибилдинга Алтайского края.

Главным судьёй чемпионата выступит Президент Федерации бодибилдинга Алтайского края, основатель сети фитнес клубов Hardcore Gym – Капустин Денис Васильевич.

Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу – это грандиозное и будоражащее кровь и взгляд соревнование, сильные и красивые соперники, интрига до последних секунд, и просто незабываемое действие, которое стоит увидеть вживую.

Мероприятие традиционно является значимым событием в жизни жителей города и любителей бодибилдинга и фитнеса.

Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу

Участникам необходима ваша поддержка, поэтому мы приглашаем вас провести вечер в отличной компании атлетов! А также получить возможность выиграть годовой абонемент в сеть тренажерных залов HARDCORE и другие подарки от партнеров мероприятия.

Билеты на чемпионат можно приобрести в сети тренажерных залов Федерации бодибилдинга Алтайского края HARDCORE.

Стань частью события, будоражащего кровь и привлекающего взгляд!

Вся подробная информация о чемпионате, положение, программа и форма регистрации зрителей и участников находится на сайте.

Организаторы «Открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу»:

- Министерство спорта Алтайского края

- РОО «Федерация бодибилдинга Алтайского края»

- Сеть тренажерных залов Федерации бодибилдинга Алтайского края HARDCORE

- Event-агентство «Горят Глаза»

Сайт чемпионата https://championship22.ru/