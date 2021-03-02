Алтайские следователи проводят проверку после сообщений о насилии в центре помощи детям

Во время проверки следователям предстоит изучить факты, изложенные в обращении Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае правоохранители проводят доследственную проверку по сообщению в СМИ о применении насилия к ребенку в одном из центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом сообщает краевой Следком.

В СМИ опубликовали сообщение жительницы Барнаула о применении насилия в отношении воспитанника одного из центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей краевой столицы.

Во время проверки следователям предстоит изучить факты, изложенные в обращении родственницы, а также проверить действия должностных лиц ответственных за воспитание детей. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Алтае 34-летнюю женщину будут судить по обвинению в истязании несовершеннолетних падчериц. По данным следствия, с 2013 года женщина жила с мужчиной, который воспитывал двух дочерей. Испытывая к девочкам неприязненные отношения, мачеха на протяжении пяти лет с 2015 по 2020 год истязала их, избивала и оскорбляла.

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