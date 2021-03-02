Из-за непогоды Алтайском крае остаются закрытыми несколько дорог

Пока остаются закрытыми участки на трех дорогах Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае открыли движение на двух региональных дорогах. При этом пока остаются закрытыми еще три участка алтайских трасс, пишет минтранс региона.

Для всех видов транспорта возобновили движение по А-322- Горняк-Староалейское от Рубцовска до Горняка и на участке Алейск - Петропавловское - Смоленское от Алейска до Усть-Пристани.

В настоящее время остаются закрытыми участки на трех дорогах:

– Алейск - Чарышское от села Усть-Калманка Усть-Калманского раи она до села Озерки Чарышского раи она,

– Поспелиха-Курья-Третьяково- граница Казахстана на участке от Курьи до границы Казахстана,

–Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михаи ловка - Кулунда - Бурла- граница Новосибирскои области от Змеиногорска до Рубцовска.

На алтайских дорогах дорогах сейчас работает более 700 единиц техники.

– Напоминаем вам о необходимости соблюдать скоростнои режим и дистанцию! Будьте внимательны. При возможности просим отказаться от дальних поездок в связи с неблагоприятными погодными условиями, – добавили в минтрансе региона.

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