На Алтае поезд сбил мужчину, который говорил по телефону

По предварительной информации, погибший был пьян Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 39-летнего мужчину сбил поезд. От полученных травм пострадавший скончался по дороге в больницу, сообщает Алтайское линейное управления МВД России.

ЧП произошло на железнодорожном перегоне Боровиха-Цаплино. Местный житель стоял на краю железнодорожной шпалы спиной к приближающемуся поезду и не обращал внимания на предупреждающие сигналы локомотива, потому что разговаривал по телефону. Машинист экстренно затормозил, но наезда избежать не удалось.

Пострадавшего мужчину доставили на ближайшую железнодорожную станцию и передали медикам. Несмотря на усилия врачей, по пути в больницу он скончался от полученных травм. По предварительной информации, погибший был пьян.

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