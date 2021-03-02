В Алтайском крае потеплеет до +4 градусов

Возможен снег Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае во вторник, 2 марта, заметно потеплеет. Днем по югу региона столбик термометра может подняться до отметки + 4 градуса. При этом синоптики предупреждают о снеге и метелях в отдельных районах, сообщает алтайский Гидрометцентр.

Днем в крае температура воздуха в регионе составит -2...-7 градусов, местами по северо-западу до -12 градусов, местами по югу до +4 градусов. В отдельных районах небольшой, по югу и востоку местами умеренный снег, метели, по югу мокрый снег, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле днем 2 марта ожидается -2...-4 градуса. Временами небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

Напомним, ранее мы сообщали, что дорожники Барнаула работают в усиленном режиме из-за обильного снегопада. Ранее в крае объявили штормовое предупреждение.

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