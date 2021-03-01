Жителя Тальменского района обвиняют в убийстве приятеля на почве ревности

К преступлению может быть причастен его 42-летний приятель Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские следователи завершили уголовное дело по факту убийства 33-летнего мужчины. К преступлению может быть причастен его 42-летний приятель.

Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления, в ноябре прошлого года обвиняемый распивал алкоголь со своей сожительницей и знакомыми в своем доме. Во время застолья он приревновал свою возлюбленную к потерпевшему. В итоге завязалась драка. Хозяин дома решил помимо кулаков пустить в ход оружие и ударил гостя ножом в грудь.

- Затем он сбросил тело мужчины в подпол дома и вновь стал распивать спиртное. Через некоторое время злоумышленник совместно со знакомым достали тело мужчины, который от полученного ранения скончался, - пояснили в следкоме.

Во время предварительного следствия мужчина дал признательные показания. Известно, что ранее он уже был судим. Уголовное дело направлено в суд.