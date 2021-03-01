Алтай-Кокс провел краевой турнир по лыжным гонкам

Все спортсмены получили призы, а победители соревнований – дипломы и подарочные сертификаты от Алтай-Кокса Фото: предоставлено пресс-службой

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел традиционный краевой турнир по лыжным гонкам памяти первого директора завода Александра Котовича.

В соревнованиях на городском стадионе «Юность» приняли участие около 200 человек разных возрастов из Заринска, Барнаула, Новоалтайска и других населенных пунктов Алтайского края. Соревнования прошли с соблюдением санитарно-эпидемиологическими норм.

В числе победителей лыжной гонки в разных возрастных группах заводчане Алексей и Екатерина Ямцовы, Татьяна Кукина и другие. Все спортсмены получили призы, а победители соревнований – дипломы и подарочные сертификаты от Алтай-Кокса. Для участников и болельщиков работала полевая кухня с горячим чаем и кашей.

Руководство предприятия и профсоюзный комитет проводят турнир памяти Александра Котовича уже более 25 лет.