На Алтае ввели новые правила продажи алкоголя

Нововведения направлены на обеспечение общественного порядка Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае с 1 марта начинают действовать новые правила продажи алкогольной продукции. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, изменения были внесены в региональное законодательство.

С этого момента в крае запрещается продавать алкоголь в ресторанах, кафе, барах и буфетах площадью меньше 30 квадратных метрах, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

- Таким образом, нововведения направлены на обеспечение общественного порядка, защиты прав граждан и обеспечение их прав на тишину, отдых и правопорядок в местах их непосредственного проживания, - подчеркнули в управлении края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

В настоящее время в регионе есть больше 300 таких объектов. В управлении пояснили, что предприниматели могут перепрофилировать объекты общественного питания в магазины и сохранить рабочие места для сотрудников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском крае запретили работу маленьких «пивнушек» в жилых домах

Теперь их минимальная площадь должна быть 30 кв. метров (подробнее)