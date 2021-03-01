Города и районы Алтайского края получат пассажирские автобусы Фото: Олег УКЛАДОВ

Заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Климин отметил, что города и районы региона получат автобусы для пассажирских перевозок. Пока о сроках и количестве транспорта не сообщается.

- Есть определенная роспись по типу автобусов и по конкретным населенным пунктам, также проработаны маршруты по этим муниципальным образованиям, - цитирует чиновника «Толк».

Ранее стало известно, что администрация Барнаула и региональный Минтранс рассматривают предложение госкорпорации ВЭБ РФ о комплексном развитии общественного транспорта. По данным издания, по данному вопросу уже прошла встреча, на которой были обсуждены условия по финансам и схемам покупки авто. Также городские власти ведут переговоры с кредитными организациями по поводу приобретения машин.

Сейчас данная тема обсуждается на разных уровнях. Ожидается, что в марте вопрос поднимут на совете муниципальных образований и в Общественной палате региона.

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