Из-за снегопада на Алтае 1 марта 2021 барнаульский автовокзал отменил более 50 рейсов

Снегопад на Алтае 1 марта 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

В связи со снегопадом в Алтайском крае 1 марта 2021 барнаульский автовокзал отменил более 50 рейсов.

- Учитывая неблагоприятный прогноз, возможна отмена ещё нескольких рейсов, - сообщили на автопредприятии.

Уточнить информацию можно по телефону справочной службы (3852) 61-79-79.

На данный момент, по сообщению МЧС и ГИБДД, для всех видов транспорта закрыто движение на краевых трассах:

- «К-03» - от Змеиногорска до Рубцовска на участке 0-71 км;

- «К-09» - от Поспелихи до границы с Казахстаном, 0-169 км;

- «К-26» - от Горняка до с. Староалейское, 40-75 км

- «А-322» - от Барнаула в сторону Рубцовска (закрыто для общественного и грузового транспорта).

- В течение дня ожидается ухудшение погоды. На дорогах наблюдается шквальный ветер, снег, низовая метель, отсутствие видимости. Настоятельно рекомендуем водителям отказаться от дальних поездок, - призвали в Минтрансе региона.

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