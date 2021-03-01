В Барнауле проверят системы оповещения

Сирены будут работать с 10:40 до 10:43 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Барнауле на 3 марта запланирована проверка систем оповещения. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сирены проверят во всех районах города.

Гул сирен будет проноситься над городом в течение нескольких минут - с 10:40 до 10:43. Прерывистый сигнал означает «Внимание всем!» и подается перед основными сигналами о гражданской обороне, угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации.

- Во время проведения проверок систем оповещения вместо сигналов оповещения гражданской обороны или информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций трехкратно передается сообщение о проведении проверки технического состояния региональной и местной систем оповещения, - отметили в мэрии.

В управлении ГОЧС добавили, что, услышав сигнал оповещения, горожанам нужно включить телевизор или FMрадиоприемники, чтобы прослушать сообщение Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.