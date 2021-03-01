Алтайских педагогов обеспечат бесплатной юридической помощью

В Алтайском крае утвердили закон о статусе педагогического работника Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае всерьез озаботились не только утверждением статуса педагогического работника на законодательном уровне, но и всесторонней помощью специалистам отрасли. Так по предложению депутатов партии "Единая Россия", педагогов обеспечат бесплатной юридической помощью.

Инициатором является член Генерального совета партии, губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Суть закона заключается в создании условий для улучшения положения педагогов региона, а также повышение профессионального уровня, значимости и престижа учительского труда.

Министр образования и науки края Максим Костенко в свою очередь отметил, что в законе прописали ряд очень важных поправок. Это удалось сделать благодаря активному обсуждению на дискуссионных площадках.

– Закон дополнился существенным положением, поступившим от фракции «Единая Россия», по предоставлению бесплатной правовой помощи педагогам, — в частности подчеркнул Максим Костенко.

По словам замруководителя фракции «Единая России» в заксобрании Ирины Солнцевой, предоставление учителям бесплатного юридического сопровождения в рамках современного образовательного процесса – это необходимость.

– К сожалению, сегодня педагог зачастую бесправен, ученик может оскорбить или даже унизить учителя. Поэтому очень важно, что разработчик законопроекта заложил предложенную нами норму о предоставлении бесплатной юридической помощи, которая позволит изменить ситуацию в лучшую сторону. Принятие закона о статусе педагогического работника — важное событие в системе регионального образования, — резюмировала Солнцева.

Таким образом, педагоги смогут получать как устное, так и письменное консультирование в своих вопросах.

— Устное и письменное правовое консультирование, помощь в составлении заявлений, жалоб, ходатайств и иных документов правового характера — всем этим мы считаем необходимым обеспечить педагогическое сообщество Алтайского края, чтобы каждый учитель знал о том, что конкретно мы можем сделать для них. С таким предложением мы выйдем в ближайшее время, — об этом сообщил замруководителя фракции, председатель правового комитета АКЗС Денис Голобородько.

Председатель комитета по социальной политике АКЗС Татьяна Ильюченко в свою очередь отметила, что закон о статусе педагогического работника – это, своего рода, четко структурированный справочник, в котором учитель сможет ознакомиться не только со своими обязанностями, но и правами. Кроме того, там указаны меры социальной поддержки.

– Законопроект существенно не меняет ни трудовые, ни межличностные отношения, однако структурирует и детализирует права, обязанности, а главное — меры поддержки. Педагогическое сообщество воспринимает документ достаточно положительно, — подчеркнула почетный работник образования РФ, депутат от «Единой России» в АКЗС Наталья Цепенко.

Положительную оценку закону дал и глава профсоюзов Алтайского края Иван Панов.

Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания единогласно проголосовали за предложенные поправки в проект закона.