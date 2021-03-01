Мэрия Барнаула прокомментировала ремонт дорог при минусовой температуре

Такие работы проводятся в городе уже на протяжении двух недель Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Накануне барнаульцы удивились, увидев дорожников, начавших ямочный ремонт в мороз. Многие связали данные работы со скорым приездом премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Мэрия прокомментировала ситуация.

- Помните мем «тебе всё равно никто не поверит»? Сегодняшняя история про то, как барнаульцы увидели на дорогах рабочих и начали связывать это с приездом Михаила Мишустина, из этой же серии. Официально заявляем, начавшиеся дорожные работы связаны исключительно с тем, чтобы дороги города находились в надлежащем состоянии, - отмечают в официальном канале администрации города в телеграме.

Также в мэрии подчеркнули, что такие работы проводятся в городе уже на протяжении двух недель. Дорожники используют технику холодного асфальтирования, которая позволяет вести ремонт даже при минусовой температуре. В прошлом году аналогичные работы начали 4 марта.

Напомним, премьер-министр прилетит в Барнаул 2 марта.

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