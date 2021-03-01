В 2020 году игорная зона «Сибирская монета» показала рост посещаемости на 20%

Сейчас в игорной зоне работает лишь одно казино - Altai Palace Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В прошлом году игорная зона «Сибирская монета» в Алтайском крае привлекла больше клиентов, чем годом ранее. И это несмотря на то, что полтора месяца развлекательное заведение было закрыто.

Как сообщает «Коммерсантъ-Сибирь» со ссылкой на одного из инвесторов Алексея проекта Сакварелидзе, в пандемийный год «Сибирскую монету» посетили на 20% больше клиентов, чем в 2019 году. Точное число клиентов не называют, но известно, что в 2019 году, по данным регионального управления туризма, казино посетили около 140 тысяч человек.

- Все идет, как запланировано. В прошлом году прирост посещаемости около 20%. Полтора месяца были закрыты на карантин, а по году все равно прирост, - отметил инвестор.

Сейчас в игорной зоне работает лишь одно казино - Altai Palace. Оно открылось еще в 2014 году под управлением ООО «Алти». Совладельцем этой компании и является Алексей Сакварелидзе, ему принадлежит 30% акций.