На четырех трассах Алтайского края закрыли движение из-за метели

На закрытых трассах работают группы спасательных гарнизонов и сотрудники ДПС Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Сегодня, 1 марта, в Алтайском крае бушует непогода. В связи с метелью и сильным боковым ветров принято решение о закрытии для движения нескольких трассах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, речь идет о четырех дорогах федерального и регионального значения:

- «А-322» - от села Поспелиха до границы Республики Казахстан, с 213 до 298 км;

- «К-03» - от Змеиногорска до Рубцовска на участке от 0 до 71 км;

- «К-09» - от села Поспелиха до границы Республики Казахстан, от 0 до 169 км;

- «К-26» - от Горняка до села Староалейское, от 40 до 75 км.

На закрытых трассах работают группы спасательных гарнизонов и сотрудники ДПС. Также туда отправлены дорожники для расчистки участков.

- Организовано оповещение водителей дальних рейсов, организовано взаимодействие со старостами и главами населенных пунктов, прилегающих к автомобильной дороге. Работает «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (8-3852-65-82-19). Обстановка находится на контроле Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, - отметили в министерстве.

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