Алтайскую дорогу перекрыли из-за метели

Метель в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Дорогу в Алтайском крае перекрыли для всех видов транспорта из-за непогоды. Об этом сообщает Минтранс региона.

Речь идет об участке от Змеиногорска до Рубцовска.

- На трассах наблюдаются снег, отсутствие видимости, сильный порывистый боковой ветер, метель, - предупредили в министерстве.

Водителей призывают соблюдать скорость и дистанцию, а при возможности вообще отказаться от дальних поездок.

Телефоны дежурных служб:

- УГИБДД: (3852) 39-35-86,

- МЧС: (3852) 20-26-10;

- «Алтайавтодор»: 8-800-222-3169, (3852) 36-31-69,;

- управление дорогами «Алтай»: (3852) 63-14-59.

Напомним, вечером 28 февраля и сутки 1 марта в Алтайском крае ожидаются снег, метели, по югу будет идти снег с дождем. Порывы ветра могут достигать 24 метров в секунду. Также вероятны снежные заносы.