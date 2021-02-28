Митинг в честь годовщины подвига десантников 6-й роты проведут в Барнауле

Аллея памяти 6-й роты Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Фонд Владимира Шаманова «Защитники Отечества» проведет в Барнауле митинг в честь 21-й годовщины подвига десантников 6-й роты.

Мероприятие состоится 1 марта у памятного камня на аллее памяти на пересечении ул. Г. Исакова и Малахова. Участие примут ветераны, общественники, воспитанники кадетских корпусов, представители власти, Росгвардии, силовых ведомств, сообщили в правительстве региона.

Напомним, 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье десантники 6-й роты вступили в бой с боевиками Хаттаба. Из 90 бойцов погибли 84. 22 воинам, в числе которых бийчанин Сергей Медведев, присвоили звание Героя России.

В октябре 2019 года в Барнауле открыли первую в стране аллею памяти 6-й роты. Там размещены 84 планшета с портретами погибших и планшеты с информацией об их подвиге. Также установлен гранитный камень со звездой и надписью «Подвигу 6 роты... посвящается…»