На Алтае проживает 206 человек с редкими заболеваниями

Диагностикой и лечением редких заболеваний занимаются генетики Фото: предоставлено пресс-службой

28 февраля отмечается Всемирный день редких заболеваний. По данным на 1 января 2021 года, в Алтайском крае проживает 206 человек с редкими заболеваниями. Среди них 122 ребенка.

Как сообщает краевой Минздрав, 90% наследственных болезней проявляется в детском возрасте – до полового созревания. Поэтому важно делать биохимическое обследование беременных на хромосомные аномалии, а также обследовать всех новорожденных на наследственные болезни.

Диагностикой и лечением редких заболеваний занимаются генетики Диагностического центра. В минувшем году они обследовали 19 580 детей. Всего же за год специалисты выполнили более 130 тысяч исследований как у детей, так и у взрослых.

- Из 24 нозологий, включенных в редкие заболевания, в крае выявлены 16. В частности, это юношеский артрит с системным началом, преждевременная половая зрелость, первичная легочная гипертензия, незавершенный остеогенез, нарушение обмена меди, – говорит главный внештатный генетик Минздрава края Александр Никонов.

По его словам, сейчас многие заболевания лечатся и со многими вполне счастливо живут.

- Например, спинальная мышечная атрофия еще несколько лет назад означала гибель, а сегодня придумано эффективное лекарство. Да, дорогое, но оно есть, - отметил специалист.

Часть пациентов обеспечиваются лекарствами за счет федерального бюджета. В 2020 г. на эти цели потратили более 155 млн. руб. А всего на приобретение лекарств и лечебного питания из федерального и регионального бюджетов выделено более 274 млн. руб.

В 2020 году Минздрав края обеспечивал лекарствами пациентов с диагнозами: гипофосфатазия, спинальная мышечная атрофия, мукополисахаридоз IV типа. В общей сложности на это было выделено более 365 млн. рублей.