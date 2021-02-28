Число привитых от коронавируса в Алтайском крае на 28 февраля 2021 года: более 16,5 тыс. человек

Число привитых от коронавируса в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Число привитых от коронавируса в Алтайском крае на 28 февраля 2021 года составляет 16 654 человек. Это те, кто получил уже две прививки. Из этого числа 560 человек привились только за последние сутки.

36 228 человек сделали пока только первую прививку (279 за минувшие сутки). Таким образом, на утро 28 февраля прививается 52 882 человека (839 за прошедшие сутки).

Общее количество поставленной вакцины «Гам-Ковид-Вак» на Алтай составляет 75 942 комплекта (первый и второй компоненты). Она предназначена для иммунизации взрослого населения, в первую очередь, из групп риска заражения, сообщили в оперштабе.

Всего в крае на инфекцию обследовано 1 203 181 человек. Среднесуточный охват составляет 4 095 человек. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 4 354 за минувшие сутки.

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После первой прививки пациента регистрируют в реестре. Эта информация отображается в личном кабинете на портале Госуслуг (подробнее)