На Алтайский край надвигается снежная буря

Водителей и пешеходов предупреждают о сильном гололеде и налипании мокрого снега, а также усилении ветра. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в ближайшие дни ожидаются неблагоприятные погодные условия, сообщает региональный Гидрометцентр.

Так, в конце дня 28 февраля и сутки 1 марта в крае ожидается снег, метели, по югу будет идти снег с дождем. Водителей и пешеходов предупреждают о сильном гололеде и налипании мокрого снега, а также усилении ветра. Порывы могут достигать 24 метров в секунду.

В понедельник, 1 марта, в крае вероятны снежные заносы.

Во время сильной метели спасатели советуют не покидать здания, закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. При потере ориентации зайти в первый попавшийся дом и уточнить место нахождения. Если вас покидают силы - искать укрытие. Также следует быть осторожным при контактах с незнакомыми людьми, так как во время стихийных бедствий резко возрастает число преступлений.