Алтайский министр образования заявил, что средняя зарплата учителей достигла 31 тыс. рублей

В 2018 году средняя зарплата педагогов составляла 23 тысячи рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Министр образования Алтайского края Максим Костенко заявил, что средняя зарплата учителей в регионе достигла 31 тыс. рублей. Об этом сообщают «Вести Алтай». По словам чиновника, за два года сумма заработной платы увеличилась на восемь тысяч рублей.

– По итогам 2018 года средняя зарплата была 23 тысячи рублей, а по итогам 4-го квартала 2020 года она составила 31 тысячу, – рассказал Максим Костенко.

При этом в ведомстве все же недовольные уровнем зарплат. Рост все равно не такой, какой хотелось бы. Костенко отметил, что большинство педагогов работают сверх одной ставки. Средняя нагрузка на учителя – это 1,5 ставки. В связи с этим в крае планируют менять единый подход в начислении заработной платы. Эти меры стимулирования закреплены в недавно принятом законе «О статусе педагогического работника».

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