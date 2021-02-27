В Барнауле женщина украла бальзамы и шампуни для волос

Злоумышленницу отследили по камерам. Фото: Олег УКЛАДОВ

В полицию с заявлением о краже обратилась работница отдела по продаже бытовой химии, расположенного в одном из крупных торговых центров Барнаула.

После визита одной из потенциальных покупателей продавцы обнаружили пропажу товаров. На камерах они увидели, как с полки в торговом зале женщина забирает шампуни и бальзамы для волос, после чего быстро уходит. Сумма ущерб составила 2600 рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ей оказалась местная жительница 1983 года рождения, ранее судима. Вернуть похищенные косметические средства не удалось, так как женщина успела их продать неизвестным лицам.

Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража.