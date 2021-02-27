Под конец календарной зимы в Барнаул придут морозы под -30 градусов

В ночь с 27 на 28 февраля температура опустится до -36 градусов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В последние выходные февраля в Барнауле ночью похолодает до -29 градусов. Подробнее о прогнозе рассказали синоптики регионального ЦГМС.

В ночь с 27 на 28 февраля в Барнауле температура воздуха составит температура -27,-29 градусов. Ожидается преимущественно без осадков. Возможно отложение изморози. На дорогах образуется сильная гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с.

Днем 28 февраля температура составит -11,-13 градусов. В конце дня ожидается небольшой снег.

В целом по Алтайскому краю в ночь с 27 на 28 февраля температура опустится до -36 градусов. Ожидается преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможны изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем 28 февраля потеплеет. Столбик термометра покажет -9, -14 градусов, местами по югу до -4 градуса. Местами по западу ожидается небольшой, местами умеренный снег, метели. При этом будет ветрено. Скорость ветра оставит, 5-10м/с, направление южное, местами по западу и югу порывы 15-20 м/с.