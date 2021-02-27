Мобильный комплекс вакцинации в Барнауле разместят возле ТЦ «Весна»

Мобильный пункт вакцинации. Фото: пресс-служба Минздрава Алтайского края

В Барнауле разместят мобильный пункт вакцинации от коронавируса возле ТЦ «Весна» по адресу Малахова, 86В. Он будет работать там с 1 марта, сообщает пресс-служба краевого министерства здравоохранения.

На сегодняшний день этот пункт вакцинации размещен возле ТЦ «Галактика», его перевезут после выходных. Второй будет по-прежнему работать у ТЦ «Пионер». Комплексы работают с 10 до 16 часов, включая выходные. На площади Сахарова поставить прививку больше нельзя.

Прививку от коронавируса имеет право сделать любой желающий старше 18 лет. Для этого нужно предъявить полис обязательного медицинского страхования, паспорт и СНИЛС, а также сертификат прививок, если он имеется. При себе необходимо иметь маску и перчатки. Предварительная запись на вакцинацию не требуется, прививку ставят абсолютно бесплатно.

Перед прививкой каждого пациента осматривает врач. Противопоказания к вакцинации – симптомы ОРВИ и обострение хронических заболеваний.

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Сделать это можно в двух форматах (подробнее)