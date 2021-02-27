Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 27 февраля 2021 года составило 43399

За минувшие сутки выявили 137 новых заболевших. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 137 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших составило 43399 тысяч человек.

По состоянию на 27 февраля на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом находятся 1448 человек. Также там пребывают 488 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

– Количество тяжелобольных – 370, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 102, – сообщает оперативный штаб региона по борьбе с инфекцией.

В ковидных госпиталях края остается 650 свободных коек.

Пациенты с легким течением болезни лечатся на дому. Из них 15 человек бессимптомно болеют коронавирусом, у 451 пациента диагностирована вирусная пневмония, сходная с COVID-19.

Выздоровело за прошедшие сутки 130 пациентов, умерло 11 человек. Из них десять скончались именно из-за коронавируса.