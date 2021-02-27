Власти Алтайского края собираются бороться с серой зарплатой

Виктор Томенко выступил на заседании коллегии краевой прокуратуры. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Виктор Томенко заявил, что пандемия выявила серьезный объем занятости населения в теневом секторе экономике. На заседании коллегии прокуратуры 26 февраля он назвал борьбу с латентной занятостью одной из важнейших задач, которую должна решать власть вместе с надзорными органами. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

– Массово пошли сообщения, выступления, обращения в социальных сетях, в средствах массовой информации, в неофициальных разговорах о том, что люди работают, но не оформлены или получают другую зарплату, отличающуюся от указанной в отчетности. Государство, естественно, не видит этого человека как налогоплательщика, работника, будущего пенсионера. Эти люди не смогли воспользоваться мерами поддержки в период пандемии. Поэтому, я считаю, эту проблему мы должны решать вместе, – сказал Томенко.

Губернатор отметил, что нужно выработать систему мер, чтобы серая зарплата ушла в прошлое. По его словам, до пандемии эти проблемы казались меньше.