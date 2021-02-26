На Алтае мать за деньги хотела сделать из сына инвалида

Приговор суда не вступил в законную силу Фото: Анна СЕМИНА

В Республике Алтай состоялся суд над 48-летней жительницей Горно-Алтайска, которая за деньги хотела сделать сына инвалидом.

Следствие установило, что в октябре 2018 года женщина перевела через «Мобильный банк» три тысячи рублей на счет своей знакомой, выступающей посредником, а позже лично вручила ей еще десять тысяч. Эти деньги ее подруга якобы должна была передать сотрудникам Главного бюро медико-социальной экспертизы по Республики Алтай, чтобы их комиссия, без прохождения освидетельствования, признала сына обвиняемой инвалидом.

Однако как оказалось, у посредницы нет никаких знакомых в указанном бюро и поэтому никому передавать деньги она не собиралась, а просто присвоила всю сумму себе.

Как сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Алтай, суд признал жительницу Горно-Алтайска виновной в покушении на дачу взятки должностному лицу. Ей назначили штраф в 120 тысяч рублей с отсрочкой выплаты на один год.

На сегодняшний день приговор в законную силу не вступил.