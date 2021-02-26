Труппа театра имени Вахтангова приедет в Барнаул

В июне алтайские артисты выступят на сцене театра Вахтангова Фото: Олег УКЛАДОВ

С 13 по 15 мая на площадках двух театров Барнаула состоятся показы спектаклей театра имени Евгения Вахтангова. Гастроли приурочены к его вековому юбилею.

Одной из таких площадок станет Алтайский краевой драмтеатр. Здесь покажут спектакли режиссера Римаса Туминоса «Евгений Онегин» и «Царь Эдип». Вторая площадка – сцена Алтайского государственного молодежного театра имени Валерия Золотухина. Режиссер Наталья Ковалева представит на суд зрителей постановку «Наш класс», а Михаил Цитриняк - «Крик лангусты».

Отметим, помимо того, что гастроли проходят в честь столетия театра Вахтангова, театр драмы имени Василия Шукшина является его ровесником и, соответственно, в этом году также отмечает вековой юбилей. Это и есть основной повод приглашения именитых гостей на алтайскую землю.

Ответный визит драмтеатра в Москву ожидается в июне. На сцене театра Вахтангова наши артисты покажут несколько спектаклей.