В Барнауле начали готовиться к весеннему паводку

Снегозапасов в этом году выше нормы Фото: Анна СЕМИНА

Глава города Барнаула Вячеслав Франк провел заседание по подготовке краевой столицы к предстоящему весеннему паводку.

- С учетом погодных процессов и количества выпавших осадков состояние осеннего увлажнения почвы по территории Барнаула оцениваем как оптимальное и избыточное. Промерзание почвы меньше нормы, но больше предыдущего года - 78 см при норме 115 см. Высота снежного покрова 31 см при норме 25 см. Снегозапасов на территории города и до Барнаула достаточно для формирования обильной приточности в водные объекты. Толщина льда на Оби у Барнаула до 63 см. Уровень воды по данным барнаульского гидропоста на 26 февраля составляет 16 см ниже нуля водомерного поста, - доложил и.о. начальника Алтайского центра по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды Дмитрий Савин.

По словам начальника управления по делам ГОЧС города Барнаула Владимира Драчева, как правило, половодье в нашем городе проходит в два этапа:

- В третьей декаде марта – второй декаде апреля наблюдается активное снеготаяние и формирование склонового стока. В этот период основную опасность представляет затопление пониженных участков местности, частного жилого сектора, территорий социально значимых объектов, - отмечает он.

А вот по второй декаде апреля – первой декаде мая начинается активное снеготаяние в пригородной зоне и вскрытие Оби и ее притоков. Как правило, в этот период возникает опасность затопления низменных участков, прилегающих к реке. Возможны размывы дорог и дамб.

Вторая волна ориентировочно приходится на период с середины мая до конца июня. В это время сильно поднимается уровень воды в Оби.

Большинство мер направлены на предупреждение негативных последствий паводка. На эти цели в текущем году выделено почти 14 млн рублей.