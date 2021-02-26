Уголовное дело возбудили по факту гибели рабочих бийской ТЭЦ

Ожоги получили двое сотрудников ТЭЦ - старший машинист и слесарь Фото: Анна СЕМИНА

Следователи Бийска завершили доследственную проверку по факту гибели двух рабочих местной ТЭЦ. Они усмотрели нарушение требований охраны труда.

На текущий момент установлено, что вечером 18 февраля текущего года в котельном цехе АО «Бийскэнерго» при подготовке к работе котлоагрегата произошла разгерметизация пылесистемы и выброс угольной пыли в цех. Далее при взаимодействии с кислородом произошло ее воспламенение. Ожоги получили двое сотрудников - старший машинист и слесарь. В тяжелом состоянии их доставили в больницу. Спустя некоторое время они скончались.

- В настоящее время следователями СК проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, - подчеркивают в ведомстве.

Правоохранителям предстоит дать юридическую оценку руководству, которое не обеспечила своим сотрудникам безопасные условия труда.

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