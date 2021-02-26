Барнаулец признался в краже кошелька у водителя такси

Наживой вора стали 1600 рублей Фото: Анна СЕМИНА

38-летний житель Барнаула был задержан полицейскими по подозрению в краже кошелька у водителя такси. Он уже во всем сознался.

В полицию обратился 30-летний житель краевой столицы, работающий водителем службы такси. Он рассказал, что принял вызов и доставил подозреваемого по указанному адресу, а после того, как высадил его, обнаружил, что пропал кошелек с деньгами.

- В кошельке у него находились различные дисконтные и банковские карты, а также денежные средства в размере 1600 рублей, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Подозреваемого в краже задержали. Установлено, что ранее он не был судим. Свою вину он отрицать не стал. Кошелек у него изъяли, но денег в нем уже не оказалось, он успел их потратить на собственные нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.