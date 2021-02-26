В администрации Рубцовска провели обыски

По версии следствия, взятка составила 400 тысяч рублей Фото: Анна СЕМИНА

В четверг, 25 февраля, в администрации Рубцовского района провели обыски.

По данным источника «Политсибру», правоохранители якобы заинтересовались персоной заведующего отделом по архитектуре и градостроительству района Геннадия Анищенко. В отделе визит силовиков подтвердили.

- Произошел обыск, но никакого задержания не было. Документы какие-то были необходимы, – пояснили в администрации.

Там добавили, что сам Анищенко в тот момент на работе отсутствовал, так как ему 68 лет и он работает удаленно. По информации источника «Политсибру» его все же позже задержали, однако где и как, не уточняется. Причиной таких кардинальных мер могла стать взятка в особо крупном размере.

Как стало известно позже, факт взятки подтвердили в региональном СУСКе. По версии следствия, в период 2018-2019 годов Анищенко получил в качестве взятки 400 тысяч рублей от местного жителя. Деньги предназначались для решения вопроса о социальной выплате мужчине в рамках государственной программы устойчивого развития сельских территорий Алтайского края.

- Преступление было выявлены оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю, - добавили в ведомстве.

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